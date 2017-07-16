"Зенит" выиграл у "СКА-Хабаровска" в матче первого тура РФПЛ

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Петербургский "Зенит" одержал победу над "СКА-Хабаровском" в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча в Хабаровске закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. "Зенит" вышел вперед на 52-й минуте после удара Далера Кузяева, который в перерыве заменил Александра Ерохина, а окончательный результат на 81-й минуте установил Александр Кокорин.

"Зенит" во втором туре 22 июля примет казанский "Рубин", а "СКА-Хабаровск" 24 июля в гостях встретится с тульским "Арсеналом".

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