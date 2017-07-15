Испанка Гарбинье Мугуруса обыграла Винус Уильямс в финале Уимблдона

МОСКВА, 15 июл — Р-Спорт. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила американку Винус Уильямс в финале Уимблдонского турнира.

Встреча, проходившая в Лондоне, продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:0 в пользу 23-летней испанки. В финал она пробилась после того, как в полуфинале обыграла словачку Магдалену Рыбарикову.

Для Мугурусы это первый титул на турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне и второй в карьере. Ранее она побеждала в финале Открытого чемпионата Франции в 2016 году.

© AP Photo / Tim Ireland Победительница Уимблдона Габринье Мугуруса © AP Photo / Tim Ireland Победительница Уимблдона Габринье Мугуруса

Это девятое выступление Уильямс в финале Уимблдона в одиночном разряде, пять из них ранее закончились победой 37-летней американки.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>