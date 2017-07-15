Синхронистка Колесниченко выиграла сольную техническую программу на ЧМ

Светлана Колесниченко, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по синхронному плаванию на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. 15 июля 2017

Светлана Колесниченко, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по синхронному плаванию на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. 15 июля 2017

БУДАПЕШТ, 15 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Светлана Колесниченко впервые в карьере победила на чемпионате мира в качестве солистки, выиграв в сольной технической программе.

В субботу на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште Колесниченко победила с программой под "Песнь Сольвейг" в исполнении Анны Нетребко, получив 95,2036 балла. Ранее Колесниченко побеждала на чемпионатах мира только в составе дуэта и группы. Второе место заняла испанка Она Карбонель — 93,6534 балла, третье — украинка Анна Волошина (91,9992).

Это золото стало первым для сборной России на турнире, который завершится 30 июля.

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