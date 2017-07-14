Татарстан намерен открыть международный центр развития водных видов спорта

КАЗАНЬ, 14 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан совместно с международной федерацией плавания FINA планирует открыть международный центр развития водных видов спорта, заявил президент республики Рустам Минниханов в пятницу.

"В сотрудничестве с международной федерацией плавания FINA планируем открыть международный центр развития водных видов спорта", — сказал Минниханов в рамках Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС).

По словам президента Татарстана, развитие спорта является одним из приоритетных направлений политики республики. "В республике действует более 10 тысяч спортивных сооружений, 12 спортивных команд регулярно участвуют в международных турнирах, большое внимание уделяется массовому спорту, которым занимаются около половины населения республики, мы стремимся развивать отношения с международными федерациями", — сказал он.

Минниханов также отметил, что в Татарстане многое сделано для того, чтобы спортивные сооружения, построенные в рамках мультиспортивных событий, были доступны для всего населения республики и гостей и использовались наиболее эффективно. "Чем больше вложений в инфраструктуру, тем больше отдача в виде здорового поколения", — подчеркнул глава Татарстана.

Столица Татарстана Казань в 2015 году приняла чемпионат мира по водным видам спорта, который был признан FINA лучшим за всю историю этой организации. Чемпионат стал рекордным по количеству стран-участниц за всю историю. Всего в соревнованиях приняли участие более 2,4 тысячи спортсменов и около 1,5 тысячи официальных лиц из 190 стран. Соревнования прошли по шести видам спорта, было разыграно 75 комплектов медалей.

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