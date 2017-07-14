Число пострадавших во время забега быков в Памплоне возросло до 13 человек

МАДРИД, 14 июл — РИА Новости. Тринадцать человек получили различные травмы во время традиционного забега быков (энсьерро) в испанской Памплоне на празднованиях Сан-Фермина, сообщает агентство Europa Press.

Ранее сообщалось, что в больницы были доставлены девять человек. © AFP 2017 / Cesar Manso В Памплоне шесть человек получили травмы во время забега быков

Среди пострадавших – туристы из США, Франции и Италии, а также жители различных городов Испании.

Торжества в честь покровителя Памплоны и Наварры святого Фермина проходят ежегодно с 6 июля до 14 июля. Для участия в праздничных мероприятиях, самыми знаменитыми из которых являются забеги быков по улицам, приезжают более миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира.

Забег по улицам Памплоны в пятницу, который продлился две минуты 10 секунд, стал последним на празднованиях Сан-Фермина в этом году. Всего состоялось восемь забегов.

Длина забега по узким улочкам столицы Наварры составляет 875 метров, однако каждый раз он заканчивается многочисленными падениями, некоторые участники получают травмы от ударов рогами. Часто страдают иностранные туристы, которые не имеют опыта участия в энсьеррос. Иногда травмы оказываются смертельными. С 1910 года погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.

Сан-Фермин стал знаменитым на весь мир после публикации романа "И восходит солнце" Эрнеста Хемингуэя. Сам писатель, впервые побывав на празднике в 1923 году, регулярно его посещал до 1959 года.