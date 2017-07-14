Робот Бакстер назовет победителя Суперкубка России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Знаменитый робот Бакстер 14 июля предскажет результат финального матча Суперкубка России, в котором встретятся "Локомотив" и "Спартак", сообщает сайт mos.ru.

Легко обучаемый промышленный робот уже прославился тем, что верно угадал исход 80 процентов матчей Кубка конфедераций. Инженерам робостанции на ВДНХ удалось создать уникальный нейросетевой алгоритм, полученный на основе данных, выдаваемых человеком. В течение нескольких дней робот запоминал прогнозы, составляемые спортивным трендсеттером, и в итоге научился копировать интуицию человека.

Все желающие могут увидеть необычного робота на ВДНХ и сыграть с ним в крестики-нолики. В обычное же время робот работает сортировщиком на заводе.

Еще один робот — весельчак и болтун Борис — будет приветствовать посетителей перед началом финального матча на стадионе "Локомотив". Он сможет легко распознать собеседника и поддержать разговор на любую тему, а также будет развлекать болельщиков футбольными байками, анекдотами и кричалками.