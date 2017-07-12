Новак Джокович снялся с четвертьфинальной стадии Уимблдона

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. Серб Новак Джокович из-за травмы отказался от выступления на Уимблдонском теннисном турнире по ходу четвертьфинального матча с чехом Томашем Бердыхом.

Вторая ракетка турнира Джокович в среду проиграл Бердыху (11-й номер посева) в первом сете со счетом 6:7 (2:7), а во втором сете при счете 0:2 отказался от продолжения борьбы. Теннисисты провели на корте чуть более часа.

Соперник Бердыха по полуфиналу определится в матче между швейцарцем Роджером Федерером (3-й номер посева) и канадцем Милошем Раоничем (6). За вторую путевку в финал поборются хорват Марин Чилич (7) и американец Сэм Куэрри (24).

Джокович трижды становился победителем Уимблдона.

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