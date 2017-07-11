CAS подтвердил решение ICF о дисквалификации Тарновского

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию молдавского каноиста Сергея Тарновского и подтвердил решение Международной федерации гребли на каноэ (ICF) дисквалифицировать спортсмена на 4 года за допинг, а также лишить его бронзовой медали Игр в Рио-де-Жанейро, сообщается в пресс-релизе CAS.

ICF в конце января дисквалифицировала Тарновского на четыре года и лишила его бронзы, завоеванной в Рио на дистанции 1000 м в каноэ-одиночке, за применение запрещенных препаратов. Четвертым в олимпийском финале финишировал россиянин Илья Штокалов. Впоследствии сторона Тарновского, все результаты которого с 8 июля 2016 года были аннулированы, подала апелляцию в CAS.

В своей апелляции Тарновский утверждал, что найденное в его пробе запрещенное вещество GHRP-2 (релизинг-пептиды гормона роста) попало в его организм с пищевой добавкой, однако комиссия CAS посчитала, что спортсмен не смог доказать отсутствие намерений в употреблении допинга, предоставив свою версию без каких-либо подтверждающих доказательств. По этой причине суд отклонил апелляцию спортсмена и подтвердил решение ICF.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>