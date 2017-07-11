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Спорт

Кадыров призвал спортсменов "не опускать руки" из-за предвзятого судейства

13:4911.07.2017
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фотоГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских спортсменов продолжать упорные тренировки, чтобы не оставить "противникам нашего флага ни единого шанса засудить нас", даже когда бой приходится вести не с соперником, "а с судьей на политической арене".

Лаборатория по тестированию на допинг. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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"Я обращаюсь ко всем нашим спортсменам – не опускать руки! Упорно тренироваться, совершенствоваться, ведь за вами Россия. Конечно, это тяжело, когда ведешь бой не с соперником на ринге, а с судьей на политической арене", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, к сожалению, политические интриги давно и прочно засели во всех сферах жизни, в том числе и в спорте. Спортсменам, представляющим Россию, по его мнению, очень тяжело, потому что зачастую судьи смотрят не на физическую подготовку, а на то, какой флаг на их форме.

В качестве примера Кадыров привел недавние бои боксеров Умара Саламова и Виталия Бигдаша, в которых российские спортсмены, по его мнению, из-за решения судей отдали свои титулы. "Достаточно посмотреть видео этих боев, где судейство ведется по политическим соображениям, а не спортивным", — добавил Кадыров.

Папка с символикой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ранее сообщалось, что россиянин Умар Саламов проиграл австралийцу Дэмьену Хуперу, не сумев защитить титул интернационального чемпиона по версии WBO в полутяжелой весовой категории и завоевать пояс интернационального чемпиона по версии IBF в том же весе.

"Я призываю наших спортсменов не подвести наш народ, руководство государства, нашу страну, и наказать тех, кто против нас. Побеждать вчистую, отправляя в нокаут соперников, не оставляя противникам нашего флага ни единого шанса засудить нас", — подытожил глава Чечни.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>

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Спорт
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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игорь ,
Да, все помнят как терек засудил судья продажная
14:16
11.07.2017
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Павел Малев
«Если что-то болит — молчи, иначе ударят именно туда»
(Фёдор Емельяненко)
14:12
11.07.2017
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radiozaboy
"Побеждать вчистую, отправляя в нокаут соперников, не оставляя противникам нашего флага ни единого шанса засудить нас"

Как Поддубный - хватил соперника и лопатками его на судейский стол.
14:00
11.07.2017
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