Кержакову пригрозили штрафом из-за фото в Instagram

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Александра Кержакова могут оштрафовать после того, как он выложил в Instagram фотографию с рыбалки в Карелии. Об этом сообщает издание "КарелInform" со ссылкой на республиканский отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны.

В воскресенье футболист поделился в соцсети снимком, на котором он держит в руках четыре лосося. Фотографию сопровождает хэштег #карелия. Ловля этой рыбы на территории республики запрещена. За возможное нарушение правил добычи водных биологических ресурсов (статья 8.37 КоАП) спортсмену грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. На фото обратили внимание другие пользователи Instagram.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июл 8 2017 в 2:21 PDT

"Браконьеры! Читайте правила рыболовства для северного бассейна, умники!" — написал один из комментаторов.

Снимком заинтересовались и в Росрыболовстве, пообещав связаться с форвардом "Зенита" и узнать у него, где была сделана фотография.

"Мы начнем сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим, где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать", — отметил представитель ведомства.

В ведомстве пояснили, что необходимо подсчитать ущерб, нанесенный водно-биологическим ресурсам.

"Надо эту рыбу взять, взвесить, посмотреть, замерить, и по таксам высчитать ущерб", — цитирует издание сотрудника Росрыболовства.

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