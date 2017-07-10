Россиянки стали чемпионками мира по пляжному фрисби, в финале обыграв США

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Женская сборная России стала чемпионом мира по пляжному фрисби. В финале россиянки обыграли команду США со счетом 11:10, проигрывая по ходу матча 6:10.

Пляжный алтимат — формат соревнования, в котором принимают участие по пять человек в каждой команде. Задача — поймать диск в зоне соперника. При этом с диском в руках нельзя двигаться — в течение десяти секунд атакующему игроку необходимо сделать передачу, в противном случае владение перейдет соперникам. При игре в защите запрещается любой умышленный контакт с владеющим диском игроком. Матч продолжается до 11 очков.