МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москвичи завоевали три медали Кубка России по стрельбе из лука, в копилке столичной сборной два серебра и одна бронза, сообщает портал mos.ru. Розыгрыш Кубка России по стрельбе из лука проходил в Чите.

Всего в соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из 17 регионов России. По итогам Кубка России будет сформирована сборная команда страны, которая выступит в начале августа в Берлине на этапе Кубка мира, на Всемирной универсиаде в Китайском Тайбэе, а также на чемпионате мира в Мехико, который состоится в октябре.