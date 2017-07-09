Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги

МОСКВА, 9 июл — Р-Спорт. Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Россиянка в воскресенье в победной попытке показала результат 2.00 метра. Второй стала американка Вашти Каннингем (1,97 м). Замкнула тройку шведка Эрика Кинси (1,94).

Ласицкене в апреле получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

В мае Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, а в начале июня стала лучшей на этапе в Риме в середине июня — в Стокгольме, 6 июля победила в Лозанне.

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