Россиянки в четвертый раз выиграли чемпионат Европы по регби-7

МОСКВА, 9 июл — Р-Спорт. Женская сборная России по регби-7 досрочно стала победителем чемпионата Европы — Европейской серии Гран-при после поражения француженок от команды Англии в полуфинале второго этапа турнира, который проходит в Казани.
Француженки в воскресенье уступили англичанкам со счетом 15:26, а россиянки ранее обыграли команду Ирландии и вышли в финал.
Таким образом, россиянки стали недосягаемыми для всех конкурентов и защитили свой титул.
Сборная России в четвертый раз стала победителем чемпионата Европы — Европейской серии Гран-при.
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