МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Футболист амстердамского "Аякса" Абделхак Нури потерял сознание во время товарищеской встречи и был госпитализирован на вертолете, сообщает агентство "Р-Спорт".
Как сообщается на официальной страничке футбольного клуба "Аякс" в Twitter, у Нури был нарушен сердечный ритм. Спортсмен был введен в искусственную кому и подключён к аппарату вентиляции лёгких. Сейчас жизни полузащитника ничего не угрожает.
Ранее ивуарийский игрок Шейк Тиоте, выступавший за китайскую команду "Бэйцзин Энтерпрайзес", потерял сознание во время тренировки и был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти 30-летнего футболиста.
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