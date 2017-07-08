МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Футболист сборной России Юрий Жирков прокомментировал слова члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) и заместителя председателя Госдумы Игоря Лебедева, который предложил дать в морду игроку "Зенита" после игры с Мексикой на Кубке конфедераций.
"Для себя решил, что внутренне это нужно постараться перевести в шутку. Мне кажется, не стоит отвечать и комментировать высказывания человека, который не разбирается в футболе.", — заявил Жирков в интервью интернет-ресурсу "Спорт-экспресс".
Он также добавил, что и ранее депутаты делали гневные заявления в его адрес после неудачного выступления сборной на крупных футбольных состязаниях.
Сборная России заняла третье место в группе А и не пробилась в полуфинал Кубка конфедераций. Германия стала победителем турнира, обыграв в финале чилийцев.