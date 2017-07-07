Самолет ФК "Арсенал" аварийно приземлился в Вене из-за птицы в двигателе

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Птица, попавшая в двигатель, стала причиной аварийной посадки самолета тульского "Арсенала", заявил генеральный директор футбольного клуба Дмитрий Балашов.

Ранее в официальном аккаунте клуба в Twitter сообщалось об аварийной посадке в Вене самолета, в котором летела команда.

"Мы с командой находимся в Вене, ждем резервный борт, разместились в гостинице. Неприятный момент, но, слава богу, ничего страшного не случилось. Взлетели из Клагенфурта и птица попала в двигатель, ждем допборт", — сказал Балашов по телефону корреспонденту агентства "Р-Спорт".

С 24 июня по 7 июля "Арсенал" проводил тренировочный сбор в Австрии.