Суд заменил наказание Месси по делу о неуплате налогов

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Испанский суд заменил нападающему футбольного клуба "Барселона" Лионелю Месси тюремный срок по делу о неуплате налогов штрафом в 252 тысячи евро, сообщает АФП.

Месси ранее был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,1 миллиона евро от доходов за продажу имиджевых прав. Аргентинец получил 21 месяц условно. Отцу Месси Хорхе, являвшемуся координатором мошеннической схемы и изначально получившему тот же 21 месяц, позднее срок был сокращен до 15 месяцев. По данным Рейтер , новым решением суда 15-месячное наказание Хорхе Месси заменено штрафом в размере 180 000 евро.

Согласно испанским правовым традициям, лица, осужденные за ненасильственные преступления на срок меньше двух лет, не отбывают заключение за решеткой, за исключением тех случаев, когда существовали определенные прецеденты, которых в деле Месси и его отца нет.

В июне СМИ сообщали, что прокуроры согласились заменить аргентинскому футболисту "Барселоны" наказание в виде лишения свободы штрафом.

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