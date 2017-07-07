США
7.077 июля16:45МСК
USD60.38+0.14
EUR68.95+0.57
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Спорт

Суд заменил наказание Месси по делу о неуплате налогов

16:1407.07.2017
(обновлено: 16:15 07.07.2017)
01000
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкИгрок сборной Аргентины Лионель Месси. Архивное фотоИгрок сборной Аргентины Лионель Месси. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Испанский суд заменил нападающему футбольного клуба "Барселона" Лионелю Месси тюремный срок по делу о неуплате налогов штрафом в 252 тысячи евро, сообщает АФП.

Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси. Архивное фото
© AP Photo / Manu Fernandez
"Барселона" подтвердила продление контракта с Месси
Месси ранее был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,1 миллиона евро от доходов за продажу имиджевых прав. Аргентинец получил 21 месяц условно. Отцу Месси Хорхе, являвшемуся координатором мошеннической схемы и изначально получившему тот же 21 месяц, позднее срок был сокращен до 15 месяцев. По данным Рейтер, новым решением суда 15-месячное наказание Хорхе Месси заменено штрафом в размере 180 000 евро.

Согласно испанским правовым традициям, лица, осужденные за ненасильственные преступления на срок меньше двух лет, не отбывают заключение за решеткой, за исключением тех случаев, когда существовали определенные прецеденты, которых в деле Месси и его отца нет.

В июне СМИ сообщали, что прокуроры согласились заменить аргентинскому футболисту "Барселоны" наказание в виде лишения свободы штрафом.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Лионель Месси: самая титулованная "блоха" мирового футбола
© AP Photo / Emilio MorenattiЛучший бомбардир в истории "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Андрес Месси родился 30 лет назад в аргентинском городе Росарио.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси
© AP Photo / Emilio Morenatti
Лучший бомбардир в истории "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Андрес Месси родился 30 лет назад в аргентинском городе Росарио.
© AP Photo / Manu FernandezЗа свой небольшой рост (170 см) футболист получил у фанатов кличку "блоха", а товарищи по сборной его любя называют "малыш".Футболисты Лионель Месси и Николас Отаменди во время матча между Барселоной и Валенсией
© AP Photo / Manu Fernandez
За свой небольшой рост (170 см) футболист получил у фанатов кличку "блоха", а товарищи по сборной его любя называют "малыш".
© AP Photo / Martin Meissner, FileМесси начал заниматься футболом в пять лет. В спортивную секцию его отвела бабушка: она единственная в семье хотела, чтобы внук стал футболистом. В одном из интервью Месси рассказал, что все свои забитые голы он посвящает именно ей.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси целует кубок Лиги чемпионов. 6 июня 2015
© AP Photo / Martin Meissner, File
Месси начал заниматься футболом в пять лет. В спортивную секцию его отвела бабушка: она единственная в семье хотела, чтобы внук стал футболистом. В одном из интервью Месси рассказал, что все свои забитые голы он посвящает именно ей.
© AP Photo / Alberto SaizВ 11 лет у Лионеля выявили дефицит соматотропина (гормона роста), но аргентинский клуб "Ривер Плейт", который в это время проявлял интерес к юному футболисту, был не готов платить за его лечение.Лионель Месси с игроками Барселоны радуются забитому голу
© AP Photo / Alberto Saiz
В 11 лет у Лионеля выявили дефицит соматотропина (гормона роста), но аргентинский клуб "Ривер Плейт", который в это время проявлял интерес к юному футболисту, был не готов платить за его лечение.
© AFP 2017 / Adrian DennisСпустя два года Лионель был зачислен в школу "Барселоны". Каталонский клуб, разглядев его потенциал, согласился оплатить не только лечение будущей звезды, но и переезд семьи Месси в Европу.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси позирует фотографам
© AFP 2017 / Adrian Dennis
Спустя два года Лионель был зачислен в школу "Барселоны". Каталонский клуб, разглядев его потенциал, согласился оплатить не только лечение будущей звезды, но и переезд семьи Месси в Европу.
© AFP 2017 / Stephane DannaВ основном составе "Барселоны" футболист дебютировал в ноябре 2003 года, а первый гол аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете", став самым молодым игроком в истории каталонского клуба, отличившимся в матче чемпионата Испании. На фото: Месси получил премию "Футболист года-2009" УЕФА.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси получил премию Футболист года-2009 УЕФА
© AFP 2017 / Stephane Danna
В основном составе "Барселоны" футболист дебютировал в ноябре 2003 года, а первый гол аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете", став самым молодым игроком в истории каталонского клуба, отличившимся в матче чемпионата Испании. На фото: Месси получил премию "Футболист года-2009" УЕФА.
© AP Photo / Francisco SecoВ сезоне-2004/05 Месси в первый раз стал чемпионом Испании, приняв участие в семи матчах Примеры и отметившись одним голом. На фото: Месси с женой Антонеллой Роккуццо.Лионель Месси целует свою жену Антонеллу Роккуццо после матча Барселона-Севилья
© AP Photo / Francisco Seco
В сезоне-2004/05 Месси в первый раз стал чемпионом Испании, приняв участие в семи матчах Примеры и отметившись одним голом. На фото: Месси с женой Антонеллой Роккуццо.
© AFP 2017 / Lluis GeneВ августе 2006 года футболист впервые играл в составе национальной сборной Аргентины. Правда через пару минут после выхода на поле его удалили за агрессивное поведение.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси позирует фотографам с ростовой фигурой
© AFP 2017 / Lluis Gene
В августе 2006 года футболист впервые играл в составе национальной сборной Аргентины. Правда через пару минут после выхода на поле его удалили за агрессивное поведение.
© AP Photo / Manu FernandezВ сезоне-2007/08 аргентинец провел 40 матчей за "Барселону", в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. Он вынужден был пропустить ряд игр из-за травмы, а в следующем сезоне, получив майку с 10-м номером от ушедшего Роналдиньо, стал главной звездой клуба, забив 38 голов в 51 игре.Игроки Барселоны Лионель Месси и Неймар
© AP Photo / Manu Fernandez
В сезоне-2007/08 аргентинец провел 40 матчей за "Барселону", в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. Он вынужден был пропустить ряд игр из-за травмы, а в следующем сезоне, получив майку с 10-м номером от ушедшего Роналдиньо, стал главной звездой клуба, забив 38 голов в 51 игре.
© AP Photo / Eduardo Di Baia, FileЛетом 2008 года в Пекине в составе сборной Аргентины Месси стал олимпийским чемпионом. В матче за золотые медали футболист отдал голевой пас Ди Марии, который и забил победный мяч в ворота Нигерии.Футболист Лионель Месси
© AP Photo / Eduardo Di Baia, File
Летом 2008 года в Пекине в составе сборной Аргентины Месси стал олимпийским чемпионом. В матче за золотые медали футболист отдал голевой пас Ди Марии, который и забил победный мяч в ворота Нигерии.
© AP Photo / Manu FernandezПеред стартом сезона-2009/10 Месси оформил с "Барселоной" контракт до 2016 года, 1 декабря 2009 года получил первый "Золотой мяч", а в конце месяца - официальное звание лучшего футболиста мира. На данный момент Месси единственный четырехкратный обладатель "Золотого мяча ФИФА".Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси получил травму в матче против Лас-Пальмас
© AP Photo / Manu Fernandez
Перед стартом сезона-2009/10 Месси оформил с "Барселоной" контракт до 2016 года, 1 декабря 2009 года получил первый "Золотой мяч", а в конце месяца - официальное звание лучшего футболиста мира. На данный момент Месси единственный четырехкратный обладатель "Золотого мяча ФИФА".
© AP Photo / Manu FernandezВ сезоне-2011/12 Месси побил рекорд Сесара Родригеса (232 гола) и стал лучшим бомбардиром "Барселоны" за всю историю. На данный момент он забил за клуб 550 голов. На фото: Лионель Месси с сыном Тьяго.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси с сыном радуются победе на стадионе в Барселоне
© AP Photo / Manu Fernandez
В сезоне-2011/12 Месси побил рекорд Сесара Родригеса (232 гола) и стал лучшим бомбардиром "Барселоны" за всю историю. На данный момент он забил за клуб 550 голов. На фото: Лионель Месси с сыном Тьяго.
© AP Photo / Manu FernandezВ составе "Барселоны" Месси восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и семь раз - обладателем Суперкубка страны.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси
© AP Photo / Manu Fernandez
В составе "Барселоны" Месси восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и семь раз - обладателем Суперкубка страны.
© AP Photo / Manu Fernandez, FileВ составе родного клуба Лионель Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА.Нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси с товарищами по команде после победы над Севильей
© AP Photo / Manu Fernandez, File
В составе родного клуба Лионель Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА.
© AP Photo / Eduardo Di Baia, FileМесси, забивший 58 голов за сборную Аргентины, является лучшим бомбардиром за всю историю существования команды, однако сам футболист чрезвычайно недоволен своими вступлениями за "бело-голубых". Трижды на Кубке Америки и один раз на чемпионате мира Аргентина доходила до финалов, но не выигрывала турниры.Футболист Лионель Месси
© AP Photo / Eduardo Di Baia, File
Месси, забивший 58 голов за сборную Аргентины, является лучшим бомбардиром за всю историю существования команды, однако сам футболист чрезвычайно недоволен своими вступлениями за "бело-голубых". Трижды на Кубке Америки и один раз на чемпионате мира Аргентина доходила до финалов, но не выигрывала турниры.
© AFP 2017 / Josep LagoВ июне 2016 года, после финала Кубка Америки, Месси даже заявил, что перестанет играть за сборную, потому что так будет лучше для команды. Однако ему позвонил президент Аргентины и лично попросил нападающего не покидать национальную сборную.Жерар Пике и Лионель Месси празднуют победу в матче
© AFP 2017 / Josep Lago
В июне 2016 года, после финала Кубка Америки, Месси даже заявил, что перестанет играть за сборную, потому что так будет лучше для команды. Однако ему позвонил президент Аргентины и лично попросил нападающего не покидать национальную сборную.
© AP Photo / Andre PennerВ марте дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Месси на четыре официальные игры в составе сборной за оскорбление помощника судьи в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Чили. Форвард "Барселоны" сможет вернуться в сборную к игре с командой Эквадора 10 октября 2017 года.Футболист Лионель Месси
© AP Photo / Andre Penner
В марте дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Месси на четыре официальные игры в составе сборной за оскорбление помощника судьи в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Чили. Форвард "Барселоны" сможет вернуться в сборную к игре с командой Эквадора 10 октября 2017 года.
/
Комментировать
+
Спорт
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена