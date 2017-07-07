Суд заменил наказание Месси по делу о неуплате налогов
16:1407.07.2017
(обновлено: 16:15 07.07.2017)
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МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Испанский суд заменил нападающему футбольного клуба "Барселона" Лионелю Месси тюремный срок по делу о неуплате налогов штрафом в 252 тысячи евро, сообщает АФП.
Месси ранее был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,1 миллиона евро от доходов за продажу имиджевых прав. Аргентинец получил 21 месяц условно. Отцу Месси Хорхе, являвшемуся координатором мошеннической схемы и изначально получившему тот же 21 месяц, позднее срок был сокращен до 15 месяцев. По данным Рейтер
, новым решением суда 15-месячное наказание Хорхе Месси заменено штрафом в размере 180 000 евро.
Согласно испанским правовым традициям, лица, осужденные за ненасильственные преступления на срок меньше двух лет, не отбывают заключение за решеткой, за исключением тех случаев, когда существовали определенные прецеденты, которых в деле Месси и его отца нет.
В июне СМИ сообщали, что прокуроры согласились заменить аргентинскому футболисту "Барселоны" наказание в виде лишения свободы штрафом.
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Лучший бомбардир в истории "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Андрес Месси родился 30 лет назад в аргентинском городе Росарио.
За свой небольшой рост (170 см) футболист получил у фанатов кличку "блоха", а товарищи по сборной его любя называют "малыш".
Месси начал заниматься футболом в пять лет. В спортивную секцию его отвела бабушка: она единственная в семье хотела, чтобы внук стал футболистом. В одном из интервью Месси рассказал, что все свои забитые голы он посвящает именно ей.
В 11 лет у Лионеля выявили дефицит соматотропина (гормона роста), но аргентинский клуб "Ривер Плейт", который в это время проявлял интерес к юному футболисту, был не готов платить за его лечение.
Спустя два года Лионель был зачислен в школу "Барселоны". Каталонский клуб, разглядев его потенциал, согласился оплатить не только лечение будущей звезды, но и переезд семьи Месси в Европу.
В основном составе "Барселоны" футболист дебютировал в ноябре 2003 года, а первый гол аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете", став самым молодым игроком в истории каталонского клуба, отличившимся в матче чемпионата Испании. На фото: Месси получил премию "Футболист года-2009" УЕФА.
В сезоне-2004/05 Месси в первый раз стал чемпионом Испании, приняв участие в семи матчах Примеры и отметившись одним голом. На фото: Месси с женой Антонеллой Роккуццо.
В августе 2006 года футболист впервые играл в составе национальной сборной Аргентины. Правда через пару минут после выхода на поле его удалили за агрессивное поведение.
В сезоне-2007/08 аргентинец провел 40 матчей за "Барселону", в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. Он вынужден был пропустить ряд игр из-за травмы, а в следующем сезоне, получив майку с 10-м номером от ушедшего Роналдиньо, стал главной звездой клуба, забив 38 голов в 51 игре.
Летом 2008 года в Пекине в составе сборной Аргентины Месси стал олимпийским чемпионом. В матче за золотые медали футболист отдал голевой пас Ди Марии, который и забил победный мяч в ворота Нигерии.
Перед стартом сезона-2009/10 Месси оформил с "Барселоной" контракт до 2016 года, 1 декабря 2009 года получил первый "Золотой мяч", а в конце месяца - официальное звание лучшего футболиста мира. На данный момент Месси единственный четырехкратный обладатель "Золотого мяча ФИФА".
В сезоне-2011/12 Месси побил рекорд Сесара Родригеса (232 гола) и стал лучшим бомбардиром "Барселоны" за всю историю. На данный момент он забил за клуб 550 голов. На фото: Лионель Месси с сыном Тьяго.
В составе "Барселоны" Месси восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и семь раз - обладателем Суперкубка страны.
В составе родного клуба Лионель Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА.
Месси, забивший 58 голов за сборную Аргентины, является лучшим бомбардиром за всю историю существования команды, однако сам футболист чрезвычайно недоволен своими вступлениями за "бело-голубых". Трижды на Кубке Америки и один раз на чемпионате мира Аргентина доходила до финалов, но не выигрывала турниры.
В июне 2016 года, после финала Кубка Америки, Месси даже заявил, что перестанет играть за сборную, потому что так будет лучше для команды. Однако ему позвонил президент Аргентины и лично попросил нападающего не покидать национальную сборную.
В марте дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Месси на четыре официальные игры в составе сборной за оскорбление помощника судьи в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Чили. Форвард "Барселоны" сможет вернуться в сборную к игре с командой Эквадора 10 октября 2017 года.