IAAF извинилась перед спортсменами за взлом хакерами их медицинских данных

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) принесла извинения спортсменам за взлом хакерами их личной и медицинской информации.

Ранее хакерская группа Fancy Bears выложила в открытый доступ документы IAAF, из которых следует, что организация скрыла подозрительные допинг-тесты как минимум 47 спортсменов, в том числе четырехкратного олимпийского чемпиона британского бегуна-стайера Мо Фару. Это уже не первая публикация хакерской группой медицинских данных спортсменов.

"IAAF приносит свои искренние извинения спортсменам, которые полагали, что их личная и медицинская информация была в безопасности", — говорится в пресс-релизе организации.

В заявлении IAAF также отмечается, что "было бы неправильно делать предположения, основанные на просочившихся документах, выдернутых из контекста и без полных доказательств вины".

"Не может быть никаких оправданий утечке личной и медицинской информации или публикации информации об осведомителях и текущих расследованиях, поскольку это ставит эти лица в опасность и наносит вред борьбе с допингом, — сказал президент IAAF Себастьян Коу. — Однако мы должны признать, что нам необходимо посмотреть на наши процессы".

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