КАЗАНЬ, 7 июл – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболисты сборной России не вышли в плей-офф "Финала шести" Мировой лиги и остались без медалей турнира.

Сборная России в "Финале шести" Мировой лиги проиграла два матча из двух. Сначала россияне потерпели поражение в матче с командой Канады (0-3), а потом уступили бразильцам (2-3), и в итоге заняли третье место в группе.

На волоске от неудачи

До начала Мировой лиги тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем Шляпниковым объявил, что этот турнир будет частью подготовки к чемпионату Европы, и многие ведущие игроки команды пропустят его. Право на отдых и восстановление получили Максим Михайлов, Сергей Гранкин, Артем Вольвич, Юрий Бережко. Дмитрий Мусэрский взял паузу в выступлениях за национальную команду, а Алексей Спиридонов попросил не вызывать его на Мировую лигу.

Шанс проявить себя получили молодые игроки и те, кто по разным причинам не вызывались в сборную в последние годы. В основе команды Шляпникова, который стал главным тренером российских волейболистов в феврале 2017 года, появились Дмитрий Ковалев, Ильяс Куркаев, Илья Власов, Максим Жигалов и Роман Мартынюк, а самым опытным в составе стал 22-летний Егор Клюка, который участвовал на Олимпиаде в Рио.

Первый матч в Мировой лиге в своей отборочной группе сборная России выиграла у аргентинцев со счетом 3-0, но затем она потерпела четыре поражения подряд, причем дважды ее обыгрывали французы.

"Без поражений не может быть побед. Это часть нашей работы, к чему мы должны быть готовы", — сказал Шляпников журналистам после поражения от сборной Франции на домашнем этапе в Казани.

В игре второго тура с итальянцами россияне уступали со счетом 1-2 и 21:23, и в случае поражения их шансы на выход из группы становились бы призрачными, но удачные замены и характер некоторых игроков помогли российским волейболистам спасти матч. Эта победа стала переломным моментом всего группового этапа для команды Шляпникова. В заключительном туре она выиграла три матча из трех и попала в "Финал шести", куда сборная России не выходила с 2014 года.

"Цель сборной России в "Финале шести" Мировой лиги – попасть в тройку. Эта задача всегда стоит перед нашей командой. Нынешнему составу нашей сборной по силам выполнить ее. Очень интересно будет наблюдать за "Финалом шести", соперники там очень сильные. У нас есть еще одна возможность порадовать наших болельщиков", — сказал глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко агентству "Р-Спорт".

Поражение 0-3 от канадцев на футбольном стадионе

Хозяевами "Финала шести" Мировой лиги были бразильцы, которые решили проводить матчи турнира на 43-тысячном футбольном стадионе. Именно они получили в соперники по группе сборную России, а третьими вместе с чемпионами двух последних Олимпиад (россиянами и бразильцами) стали канадцы. Для выхода в полуфинал российской команде было достаточно обыграть североамериканских волейболистов, но вместо победы их ждало крупное поражение – 0-3.

"Первые два сета мы провели с канадцами на равных. Мы могли выиграть любой из них, а, может, даже и оба. К сожалению, мы этого не сделали, а в третьем сете потеряли концентрацию и не смогли показать тот уровень, которого стоит ожидать от сборной России", — сказал главный тренер сборной России Сергей Шляпников, чьи слова приводит официальный сайт Международной федерации волейбола.

Чтобы выйти из группы теперь, россиянам необходима была победа над бразильцами с сухим счетом, но в начале игры хозяева финала оторвались в счете и не позволили сопернику догнать себя. Первая партия осталась за командой Бразилии, которая обеспечила себе место в полуфинале и дальше могла расслабиться. Россияне выиграли второй и четвертый сет, а на тайбрейке южноамериканцы оказались сильнее – 16:14 и 3-2 по итогам.

"Мы надеялись показать в Мировой лиге максимально возможный результат. Результат у нашей сборной мог бы быть выше. Эта команда показала по ходу турнира, что она растет и дала надежду на то, что может намного больше. Что касается работы главного тренера Сергея Шляпникова, то, конечно, прогресс сборной налицо. По сравнению с первыми матчами совсем другой коллектив теперь. Во-первых, было проделано много работы, и ее результат мы увидели. В конце предварительного этапа наша сборная победила сильных соперников и пробилась дальше", — сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко агентству "Р-Спорт" по телефону.

Дальше Чемпионат Европы

Уже 24 августа в Польше начнется чемпионат Европы среди мужчин, и у сборной России остается полтора месяца на то, чтобы сделать выводы из выступления в Мировой лиге. Состав команды, очевидно, претерпит некоторые изменения. Два года назад российские волейболисты проиграли в четвертьфинале Евро-2015 итальянцам, и на предстоящем турнире конкуренция также будет высокой.

"В любом случае они (волейболисты сборной России) молодцы, хорошо играли в Мировой лиге, и (главный тренер команды) Сергей Шляпников увидит, кто из себя что представляет, и учтет это при подготовке к чемпионату Европы", — сказал агентству "Р-Спорт" прославленный волейболист сборной СССР Владимир Кондра.

Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Болгарии, серебряные призеры прошлого чемпионата Европы словенцы и испанцы.

"На чемпионате Европы будет очень сложно, так как этот турнир еще сильнее, чем Олимпиада. Посмотрите на рейтинг сборных – там в числе лучших одни европейцы. Чемпионат Европы будет очень показательным. Да, у нас могут сыграть Сергей Гранкин, Максим Михайлов, а принимать-то кто будет? Еще раз скажу, что, к сожалению, в прошлом цикле мы не смогли подвести многих молодых ребят к сборной. Посмотрите, наша молодежная команда обыгрывает всех, а затем она взрослеет, и обыгрывают уже ее. Об этом нужно подумать", — заявил агентству "Р-Спорт" бывший игрок сборной России и СССР Дмитрий Фомин.

В последний раз сборная России выигрывала чемпионат Европы в 2013 году. Тогда же она побеждала и в Мировой лиге.

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