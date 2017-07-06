Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги

МОСКВА, 6 июл — Р-Спорт. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.

Ласицкене, выступающая на международных стартах под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА, оказалась единственной, кому удалось преодолеть планку на высоте 1,96 метра. Второе место заняла полька Камила Лицвинко (1,93), обошедшая благодаря меньшему количеству попыток шведку Софи Ског.

Для чемпионки мира Ласицкене эта победа стала четвертой на четырех этапах Бриллиантовой лиги в нынешнем сезоне.

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