Путин обсудил с гроссмейстером Карякиным развитие шахмат в России

Президент РФ Владимир Путин и российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин во время встречи. 6 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин во время встречи. 6 июля 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил развитие шахмат в России с чемпионом мира прошлого года по блицу Сергеем Карякиным.

"Хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали для развития шахмат, поговорить о том, что можно сделать дополнительно", — сказал Путин на встрече с Карякиным.

Ставший самым молодым гроссмейстером, этого звания он удостоился в 12-летнем возрасте, Карякин в начале встречи выглядел немного взволнованным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил российского лидера о прибытии 27-летнего шахматиста: "Сергей Александрович здесь". Путин встретил российского чемпиона с улыбкой.

Президент и Карякин поговорили о лагере для одаренных детей "Сириус", где тоже развивают шахматное направление. "Вы там были?", — уточнил президент. Карякин ответил положительно и отметил, что там мимоходом даже встречался с главой государства.

Затронули тему развития шахмат в регионах. Кроме того, Карякин пригласил Путина в недавно открытый шахматный клуб на Гоголевском бульваре, в котором есть и музей шахмат.

"У нас шахматная школа очень хорошая", — сказал в ответ Путин, пообещав условиться о соответствующем визите.