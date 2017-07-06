Минспорт официально признал киберфутбол новой дисциплиной

Игроки на стенде компьютерной игры FIFA 14 на выставке ИгроМир 2013 в Крокус Экспо

Игроки на стенде компьютерной игры FIFA 14 на выставке ИгроМир 2013 в Крокус Экспо

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Министерство спорта Российской Федерации официально признало новую дисциплину футбола — киберфутбол. Об этом говорится в соответствующем приказе министерства.

"Признание новой дисциплины — это шаг вперед для российского компьютерного спорта, — заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. — Мы будем работать в тесной связке с РФС, чтобы соревнования по киберфутболу проходили на высоком уровне, с соблюдением всех правил и норм, присущих компьютерному спорту. На данный момент мы находимся в процессе подписания с РФС официального договора о сотрудничестве".

Ранее в 2017 году Российская футбольная премьер-лига провела чемпионат и Кубок России по игре FIFA.