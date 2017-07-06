Зрители Кубка конфедераций заказали 480 тысяч паспортов болельщика

СОЧИ, 6 июл – РИА Новости. Зрители Кубка конфедераций заказали почти 480 тысяч паспортов болельщика, 10% из них были выданы иностранцам, сообщил журналистами заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

"Зрители Кубка конфедераций заказали почти 480 тысяч паспортов болельщика, из них 90% — это жители России, остальные — иностранные гости", — сказал Романков.

По его словам, основными посетителями Кубка конфедераций из-за рубежа стали болельщики из Чили, Мексики, США, Германии, Белоруссии и Казахстана. В числе российских болельщиков самыми активными стали зрители из городов-организаторов турнира: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, а также из Московской области, Краснодара и Самары.

"Всего в списке иностранных болельщиков жители более ста стран мира. В числе российских зрителей — представители 1,7 тысячи населенных пунктов страны. Зрители получали паспорта болельщика как в центрах выдачи, расположенных в городах-организаторах, так и по почте. Бесплатной почтовой доставкой для получения паспорта воспользовались более 25 тысяч человек", — сообщил Романков.

Иностранные зрители могли оформить электронный паспорт болельщика, по которому они въезжали на территорию России и который затем обменивали перед стадионом на паспорт болельщика на физическом носителе. Такой услугой, по словам Романкова, воспользовались 13 тысяч человек.

Паспорт болельщика или FAN ID — часть системы идентификации болельщиков. Ответственным исполнителем по созданию и обеспечению функционирования системы является Минкомсвязь России. Паспорт болельщика получал каждый зритель после приобретения билета на матч Кубка конфедераций. Иностранным болельщикам при предъявлении FAN ID был разрешен безвизовый въезд в РФ.