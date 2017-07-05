Футболист Халк рассказал CNN об отсутствии расизма в России

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Проблемы расизма в российском футболе не существует, заявил в интервью CNN бразильский футболист Халк, бывший нападающий клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга.

По мнению игрока, ныне выступающего за китайский клуб "Шанхай СИПГ", проблема расизма в российском футболе существовала, но была успешно решена. "Я уверен, что ее больше нет ", — подчеркнул он.

Халк отметил, что на прошедшем в России Кубке Конфедераций инцидентов на почве расизма не было. Он выразил уверенность, что так же успешно в этом отношении пройдет и Чемпионат мира-2018. "Этот Чемпионат мира будет замечательным", — добавил футболист.

30-летний нападающий выразил надежду, что сумеет вернуться в состав сборной Бразилии. "Если бы у меня была возможность, я с радостью сыграл бы в России, где я провел четыре великолепных года", — заявил он.