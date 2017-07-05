Россия будет требовать компенсаций в случае отмены турниров, заявил Мутко

МОСКВА, 5 июл – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российская сторона обязательно будет настаивать о компенсации расходов на случай отмены спортивных соревнований на территории России и на включении соответствующего пункта в соглашения о проведении турниров, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

МОК после серии допинг-скандалов вокруг российского спорта рекомендовал международным федерациям отказаться от проведения соревнований на территории России. В итоге Россия потеряла право на проведение ряда соревнований, в частности, Финала Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2016/17 в Челябинске, чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года в Сочи, чемпионата мира по биатлону 2021 года в Тюмени.

"Обязательно будет такой пункт, — сказал Мутко в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ, отвечая на вопрос об обязательной компенсации в случае отмены соревнований. – Теперь мы такое типовое соглашение подключили, настаивать будем об этом при подписании".

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