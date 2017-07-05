Россия будет требовать компенсаций в случае отмены турниров, заявил Мутко

МОСКВА, 5 июл – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российская сторона обязательно будет настаивать о компенсации расходов на случай отмены спортивных соревнований на территории России и на включении соответствующего пункта в соглашения о проведении турниров, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Обязательно будет такой пункт, — сказал Мутко в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ, отвечая на вопрос об обязательной компенсации в случае отмены соревнований. – Теперь мы такое типовое соглашение подключили, настаивать будем об этом при подписании".
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