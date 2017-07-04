Россия предложит Китаю проект сотрудничества в сфере спортивного вещания

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Минкомсвязи РФ и спортивный телеканал "Матч ТВ" договорились в течение месяца разработать для коллег из Китая программу с предложениями о сотрудничестве в области спортивного вещания с учётом предстоящих в КНР зимних Олимпийских игр, сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Во вторник в Москве состоялся третий форум СМИ России и Китая. Подводя итоги форума, Волин отметил, что участники говорили в том числе и о возможности сотрудничества в области информации, связанной со спортом и спортивным вещанием.

"Мы договорились сегодня с Тиной Гивиевной Канделаки, которая руководит "Матч ТВ" — это главный спортивный канал Российской Федерации, что в течение где-то месяца мы разработаем большую программу с предложениями о сотрудничестве в области спорта, с учётом, тем более, предстоящих зимних Олимпийских игр в Китае, — после чего предложим её для обсуждения и работы китайским партнёрам", — сообщил Волин.

Участники форума, добавил он, справедливо отмечали и тот факт, что по направлению взаимодействия в области бизнес-СМИ ещё есть серьёзные недоработки, поскольку очень часто вместо делового сотрудничества и совместных проектов звучат декларации и общие слова о необходимости улучшать работу в этом направлении.

"Было сформулировано чёткое желание начать кооперироваться и в направлении обмена деловой информацией. Участники секции говорили, что здесь существует очень хорошее поле для взаимодействия и совместных деловых проектов", — уточнил замминистра связи и массовых коммуникаций.

Волин отметил, что сейчас очень активно развивается сотрудничество между регионами России и Китая. "Сегодня была достигнута договорённость о том, что Министерство связи и массовых коммуникаций РФ станет площадкой, которая будет аккумулировать у себя предложения со стороны российских региональных компаний и региональных властей по совместным проектам с Китайской народной республикой. Будем доводить до наших партнёров эти предложения и искать вместе тех, кто будет этим заниматься", — рассказал он.

В завершение представитель Минкомсвязи пригласил китайских партнёров принять участие в Восточном экономическом форуме, а также отметил приглашение, поступившее от Татарстана — чтобы в сентябре большая делегация журналистов из Китая посетила регион и познакомилась с ним, при этом все расходы представители республики принимают на себя.

"Мы неоднократно получали подобного рода предложения от наших китайских друзей, туда приезжали наши журналисты, теперь мы хотим сделать ответный шаг. И мы со своей стороны — как министерство — просим так же внимательно отнестись к предложению наших коллег из Татарстана", — добавил Волин.