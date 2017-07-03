IAAF допустила Афанасьеву до участия в молодежном ЧЕ под нейтральным флагом

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила россиянку Клавдию Афанасьеву (спортивная ходьба) до участия в международных соревнованиях, в частности чемпионата Европы по легкой атлетике для спортсменов до 23 лет, в качестве нейтрального атлета, сообщается в пресс-релизе организации.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. На данный момент 24 представителя России допущены до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Молодежный чемпионат Европы пройдет с 13 по 16 июля в польском городе Быдгощ.

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