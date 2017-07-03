"КАМАЗ-мастер" выставит четыре экипажа на ралли "Шелковый путь-2017"

МОСКВА, 3 июл – РИА новости. Команда "КАМАЗ-мастер" выставит четыре экипажа на ралли-марафон "Шелковый путь-2017", которое стартует 7 и завершится 22 июля, сообщает пресс-служба "КАМАЗ-мастер".

В пресс-службе уточнили, что в борьбе за главный трофей гонки – Белого Тигра – будут участвовать экипажи Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова. Гонку пропустит экипаж Андрея Каргинова, проходящего сейчас курс восстановления после травмы.

"Сразу по приезду с Дакара 2017, была запланирована большая программа изменений и модификации спортивных машин. Одна из новинок – это новый автомобиль, с рядным шестицилиндровым двигателем объемом 13 литров. Это первый опыт, когда такой двигатель будет установлен на бескапотную машину и делается это для того, чтобы соответствовать регламенту, который будет действовать на Дакаре с 2018 года", – говорится в пресс-релизе.

Установка такого двигателя повлекла за собой большие изменения, и в конструкции автомобиля, и во внешнем виде. Тест-пилотом на новом автомобиле будет Дмитрий Сотников. Штурман его экипажа, Руслан Ахмадеев, одновременно и инженер – конструктор участка подготовки двигателя.

"По этим соображениям именно этому экипажу был передан автомобиль для тестирования. Экипаж Айрата Мардеева также не останется в стороне от испытательной программы команды. Его грузовик будет оснащен автоматической коробкой передач", — отметили в пресс-службе.

На ралли "Шелковый путь" перед командой "КАМАЗ-мастер" ставится цель – быть на подиуме в Сиане. На период проведения "Шелкового пути" руководителем выезжающего на гонку состава вместо возглавляющего проект в целом Владимира Чагина будет восьмикратный победитель ралли "Дакар" Сергей Савостин.

По словам Чагина, начиная с 2009 года, сохраняется принцип: информацию о маршруте и прочих подробностях ралли "Шелковый путь" команда "КАМАЗ-мастер" знает ни на йоту больше, чем все остальные гонщики.

Состав участников, заявившихся в грузовой категории "Шелкового пути-2017" обещает захватывающую борьбу. На старте в Москве будет представлен весь цвет дисциплины ралли-рейдов. Голландец Жерар де Рой поведет в бой три экипажа своей команды IVECO Petronas De Rooy. За рулем двух других грузовиков выступят Артур Ардавичус и Тон ван Генугтен. Еще одним голландским претендентом на победу станет Renault Mammoet Riwald Rally Sport и ее пилоты Мартин ван ден Бринк, Паскаль де Бар и Герт. Белорусские спортсмены из "МАЗ-СПОРТ-авто", как и в прошлом году, выставляют на гонку три экипажа. Пилотами станут Сергей Вязович, Алексей Вишневский и Александр Василевский. Чешская марка Tatra будет представлена тремя командами. Instaforex Loprais Team подготовила грузовик для Алеша Лопрайса, Томаш Вратны поедет на машине от Team Bonver Dakar Project, а Мартин Коломы выступит в цветах Tatra Buggyra Racing. Восточную Европу на "Шелковом пути" также представит Миклош Ковач из Венгрии, лидер Team Qualisport DAF. Наконец, из Страны Восходящего Солнца в марафон отправится Терухито Сугавара на грузовике заводской команды Hino.