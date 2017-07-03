Президент Южной Кореи надеется на участие КНДР в Олимпиаде-2018

ТОКИО, 3 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказался за участие КНДР в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году, заявив, что это внесет вклад в укрепление мира, передало в понедельник из Сеула информационное агентство Рёнхап.

"Если Северная Корея примет участие в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, это внесет вклад не только в поддержание олимпийского духа, но и мира в нашем регионе и во всем мире, а также будет содействовать объединению людей", — приводит агентство слова Мун Чжэ Ина после встречи в Сеуле с президентом МОК Томасом Бахом.

Со своей стороны Бах сказал, что "активно поддерживает" политику Мун Чжэ Ина на Корейском полуострове, и она "совпадает с духом Олимпиады".

Томас Бах посетил Республику Корея в связи с подготовкой к Олимпийским играм в Пхёнчхане.