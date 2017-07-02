С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — Р-Спорт. Нападающий сборной Германии по футболу Тимо Вернер стал лучшим бомбардиром Кубка конфедераций 2017 года, который прошел в России.

Немцы в финале турнира, состоявшегося в воскресенье в Санкт-Петербурге, обыграли сборную Чили со счетом 1:0 благодаря голу Ларса Штиндля (20-я минута). Вернер в четырех матчах на турнире забил три гола.

В споре за награду Вернер по дополнительным показателям (2 результативные передачи) обошел партнеров по команде Леона Горецку и Штиндля, в активе которых также по три забитых мяча.