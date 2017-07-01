Большой успех: Инфантино и Мутко подвели итоги Кубка конфедераций-2017

МОСКВА, 1 июл — Р-Спорт, Александр Рогулев. Итоговая пресс-конференция с участием президента ФИФА Джанни Инфантино, вице-премьера РФ Виталия Мутко, а также руководителя судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины и генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина состоялась в Санкт-Петербурге, где в воскресенье пройдет финал Кубка конфедераций 2017 года.

Все довольны

Турнир, матчи которого принимают четыре города России (Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи), завершится 2 июля. В воскресенье пройдут две заключительные игры — во встрече за третье место в российской столице сыграют сборные Португалии и Мексики, а в финале, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", команды Германии и Чили. Встречи Кубка конфедераций уже посетили более полумиллиона зрителей, кроме того на воскресные игры, по словам Мутко, уже проданы все билеты

"Победители Кубка конфедераций уже есть — это болельщики футбола, — заявил вице-премьер РФ. — Те 600 тысяч болельщиков, которые посетили матчи Кубка конфедераций. Все игры были великолепны, мы получили удовольствие от игры замечательных команд. Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах".

Не менее восторженную оценку турнир получил и от главы ФИФА Джанни Инфантино. "Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ, — сказал он. — Были сыграны прекрасные матчи, атакующий футбол. Посещаемость стадионов была хорошей — почти 38 тысяч зрителей в среднем на матч".

"Турнир позволил нам посмотреть красивый футбол, развеял опасения по поводу организации соревнований в России, — добавил Сорокин. — Турнир задал новые стандарты на поле и вне стадионов. 217 поездов перевозили болельщиков между городами. Эти поезда получили жаргонное название "плюшки". Этимология мне непонятна, но это "плюшки". Wi-Fi на стадионах воспользовались 45 тысяч болельщиков, сделав полтора миллиона "селфи". Если учитывать количество переданной информации, это 3,5 терабайта информации".

Кроме разговора непосредственно о Кубке конфедераций, Инфантино коснулся главных околофутбольных новостей последних дней – рождения близнецов у форварда сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, из-за чего тот пропустит матч за третье место Кубка конфедераций, и свадьбы форварда "Барселоны" и национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

"Хочу поздравить Криштиану Роналду с близнецами, а Месси — со свадьбой. Это говорит о том, что Кубок конфедераций прошел с успехом", — заметил Инфантино.

Система VAR – будущее футбола

Одним из важных элементов Кубка конфедераций-2017 стало внедрение в качестве эксперимента системы видеопомощи арбитрам (VAR). Впервые на турнире к ней прибегли арбитры матча между сборными Португалии и Мексики (2:2) — в первом тайме был отменен гол португальцев из-за офсайда. Впоследствии VAR применялась на Кубке конфедераций крайне часто, но положительно оценивалась далеко не всеми: по одной из версий видеопомотр якобы негативно влияет на зрелищность игры. Тем не менее, ФИФА введение VAR только приветствовала.

"Получил смс-сообщение после одного из матчей Кубка конфедераций от арбитра: "Получаю удовольствие от игры, потому что теперь давление на меня оказывается меньше". Это говорит, что VAR — очень ценная вещь, — сказал журналистам глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. — Понимаем, что улучшать есть что. Арбитры приобретают опыт. Мы очень рады полученным результатам от использования VAR. Мы избегаем ошибок, которые после нескольких лет будут помнить все".

Как сообщил Инфантино, в матчах Кубка конфедераций VAR шесть раз помог избежать крупной судейской ошибки. "Если бы не было этой системы, турнир получился бы менее справедливым. Благодаря этому мы смогли добиться очень важного — крупных ошибок в футболе больше не будет. Видеопомощь арбитрам была успешно использована в России", — заявил президент ФИФА.

Мутко выразил желание, чтобы после ЧМ-2018 подобная система была задействована на всех стадионах в России. "Что касается видеофиксации, то мы ведем работу с ФИФА, если бы можно было, мы эту систему хотели бы оставить и она могла бы работать. Для этого нужно получить право на эксперимент в российском футболе. Мы готовы, такие обращения в ФИФА мы представили, и если такое решение нам будет дано, мы готовы как минимум на этих стадионах (Кубка конфедераций) плюс стадион "Краснодар" эти системы установить и попробовать в виде эксперимента поработать", — отметил вице-премьер.

"Если не получится, то после следующего сезона, после чемпионата мира уже на всех стадионах посмотреть бы эту систему, оставить, а не демонтировать, и работать уже в виде эксперимента или, если будет принято иное решение, что это будет обязательным на территории России", — добавил глава РФС.

Подводя итог, Инфантино окончательно развеял вопрос о применении VAR на постоянной основе в будущем: "Не вижу никаких преград для использования VAR. Люди хотят видеть больше справедливой игры, люди хотят, чтобы судьи получили помощь. VAR — это будущее нашего футбола".

Все допинг-пробы российских футболистов отрицательные

Во время Кубка конфедераций вновь была поднята тема якобы использования допинга российскими футболистами. В среду глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию проблемы допинга в российском спорте Ричард Макларен заявил, что, возможно, существовала отдельная система для покрытия положительных допинг-проб в российском футболе, есть 155 проб российских футболистов, которые кажутся ему подозрительными и которые еще не прошли ретроспективный анализ WADA.

Позже глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель призвал к тому, чтобы допинг-контроль на ЧМ-2018 проводился без участия Международной федерации футбола (ФИФА) и России. В свою очередь Мутко назвал эти слова "обывательщиной" и "непрофессионализмом", объяснив, что ФИФА и Россия и так не будут иметь отношения к допинг-тестированию. "Приезжает офицер, забирает пробу, садится на самолет и везет в Лозанну, Кельн и прочее, — говорит Мутко. – Объясните (ему), что у ФИФА нет лабораторий".

На пресс-конференции Инфантино отметил, что ФИФА сотрудничает с WADA по всем вопросам, и необходимые расследования идут. "Когда речь идет о допинге, а этот вопрос возникает регулярно, мы говорим: расследования идут. ФИФА работает вместе с WADA, чтобы проанализировать все факты Тесты, которые проводятся во время или вне соревнований ФИФА или УЕФА, не обрабатываются ни ФИФА, ни УЕФА, они обрабатываются лабораторией WADA в Швейцарии. Если результаты отрицательные, то больше нечего нам делать", — заявил Инфантино.

"Не знаю, сколько времени займут расследования, но есть факты, — добавил он. — А факты, когда мы говорим о футболе в России, вот в чем: все российские игроки и все игроки вообще, кто играл на чемпионате мира 2014 года, были проверены на допинг. Лабораториями, которые аккредитованы WADA. Пробы были взяты врачами, отправлены в Лозанну по всем 23 игрокам. Проверили россиян и доктора из УЕФА. Все были проверены не российскими врачами, профессионалами из других стран. И все пробы, сделанные россиянам не в России, дали отрицательные результаты. Никаких санкций не будет".

Мутко же в свою очередь добавил: "Что касается доклада Макларена и других докладов, то Россия отреагировала уже. Олимпийские игры проводит МОК, а не страна принимающая, и контроль устанавливается этой организацией".

"Все пробы после ОИ-2014 были забраны и увезены из России. Через несколько лет появляются какие-то доклады. Мы изучили доклад и приняли решение согласиться с тем, что наша антидопинговая система не сработала. Все выводы доклада мы проанализировали. В легкой атлетике, гребле, тяжелой атлетике мы провели революцию. Все работники РУСАДА были заменены", — объяснил журналистам вице-премьер РФ.

По словам Мутко, все российские спортсмены проходят допинг-контроль и продолжают выигрывать. "Российский спорт входит в элиту. Наши спортсмены, которые выступают под нейтральным флагом, постоянно тестируются. Маша Кучина выигрывает и проходит допинг-контроль. В РФ позиция жесткая: мы не для этого колоссальные деньги инвестируем в спорт, чтобы какую-то медалюшку отвоевать. Мы делаем все, чтобы молодежь занималась спортом. Принимать допинг — личный выбор человека, мы это не поощряем", — заключил он.

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