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Спорт

Большой успех: Инфантино и Мутко подвели итоги Кубка конфедераций-2017

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (256)
14:0901.07.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФутбол. Кубок конфедераций-2017. П/к, посвященная окончанию турнираФутбол. Кубок конфедераций-2017. П/к, посвященная окончанию турнира
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 1 июл — Р-Спорт, Александр Рогулев. Итоговая пресс-конференция с участием президента ФИФА Джанни Инфантино, вице-премьера РФ Виталия Мутко, а также руководителя судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины и генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина состоялась в Санкт-Петербурге, где в воскресенье пройдет финал Кубка конфедераций 2017 года.

Все довольны

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на пресс-конференции, посвященной окончанию турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу. 30 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Президент ФИФА поблагодарил РФ за успешное проведение Кубка конфедераций
Турнир, матчи которого принимают четыре города России (Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи), завершится 2 июля. В воскресенье пройдут две заключительные игры — во встрече за третье место в российской столице сыграют сборные Португалии и Мексики, а в финале, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", команды Германии и Чили. Встречи Кубка конфедераций уже посетили более полумиллиона зрителей, кроме того на воскресные игры, по словам Мутко, уже проданы все билеты.

"Победители Кубка конфедераций уже есть — это болельщики футбола, — заявил вице-премьер РФ. — Те 600 тысяч болельщиков, которые посетили матчи Кубка конфедераций. Все игры были великолепны, мы получили удовольствие от игры замечательных команд. Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах".

Не менее восторженную оценку турнир получил и от главы ФИФА Джанни Инфантино. "Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ, — сказал он. — Были сыграны прекрасные матчи, атакующий футбол. Посещаемость стадионов была хорошей — почти 38 тысяч зрителей в среднем на матч".

Самые яркие болельщики Кубка конфедераций
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМексиканская болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики.Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Мексиканская болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНовозеландские болельщики перед началом матча между сборными Мексики и Новой Зеландии.Болельщики сборной Новой Зеландии делают селфи перед началом матча матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Новозеландские болельщики перед началом матча между сборными Мексики и Новой Зеландии.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКамерунская болельщица на трибуне стадиона "Спартак" перед матчем между сборными Камеруна и Чили.Камерунская болельщица на трибуне стадиона Спартак перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Камерунская болельщица на трибуне стадиона "Спартак" перед матчем между сборными Камеруна и Чили.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНападающий сборной России Дмитрий Полоз общается с болельщиками после победы в матче Кубка конфедераций-2017 над сборной Новой Зеландии.Дмитрий Полоз (Россия) общается с болельщиками после победы в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Нападающий сборной России Дмитрий Полоз общается с болельщиками после победы в матче Кубка конфедераций-2017 над сборной Новой Зеландии.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЧилийские болельщики на трибуне стадиона "Спартак".Чилийские болельщики на трибуне стадиона Спартак перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Чилийские болельщики на трибуне стадиона "Спартак".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЧилийская болельщица у стадиона "Казань - Арена".Чилийская болельщица у стадиона Казань - Арена перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Чили
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Чилийская болельщица у стадиона "Казань - Арена".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМексиканские болельщики перед началом игры сборных Португалии и Мексики.Болельщики Мексики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Мексиканские болельщики перед началом игры сборных Португалии и Мексики.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолельщики сборной Чили перед началом матча в Казани.Болельщики сборной Чили перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Чили
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Болельщики сборной Чили перед началом матча в Казани.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМексиканский болельщик фотографируется с волонтером перед началом матча между сборными Мексики и Новой Зеландии.Болельщик сборной Мексики фотографируется с волонтёром перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мексиканский болельщик фотографируется с волонтером перед началом матча между сборными Мексики и Новой Зеландии.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийские болельщики перед матчем открытия Кубка конфедераций-2017 у стадиона "Санкт-Петербург Арена".Российские болельщики перед матчем открытия Кубка конфедераций-2017 у стадиона Санкт-Петербург Арена
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Российские болельщики перед матчем открытия Кубка конфедераций-2017 у стадиона "Санкт-Петербург Арена".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧилийская болельщица перед началом игры между сборными Камеруна и Чили.Чилиская болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Чилийская болельщица перед началом игры между сборными Камеруна и Чили.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПортугальские болельщики перед началом матча между сборными России и Португалии.Португальские болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Португальские болельщики перед началом матча между сборными России и Португалии.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКамерунский болельщик во время игры своей сборной с футболистами из Чили.Камерунский болельщик во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Камерунский болельщик во время игры своей сборной с футболистами из Чили.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМексиканские болельщики перед началом матча в Казани.Мексиканские болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Мексиканские болельщики перед началом матча в Казани.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБолельщики у стадиона "Спартак" перед началом матча между сборными России и Португалии.Болельщики рядом со стадионом Спартак перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Болельщики у стадиона "Спартак" перед началом матча между сборными России и Португалии.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЧилийские болельщики перед началом матча группового этапа между сборными Камеруна и Чили.Чилийские болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Чилийские болельщики перед началом матча группового этапа между сборными Камеруна и Чили.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкБолельщик на трибуне стадиона "Спартак" в Москве во время матча между сборными России и Португалии.Болельщик перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Болельщик на трибуне стадиона "Спартак" в Москве во время матча между сборными России и Португалии.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБолельщица сборной Новой Зеландии на трибуне стадиона "Санкт-Петербург Арена".Болельщица сборной Новой Зеландии перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Болельщица сборной Новой Зеландии на трибуне стадиона "Санкт-Петербург Арена".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЧилийские болельщики у стадиона "Спартак" перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили.Чилийские болельщики рядом со стадионом Спартак перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Чилийские болельщики у стадиона "Спартак" перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили.
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"Турнир позволил нам посмотреть красивый футбол, развеял опасения по поводу организации соревнований в России, — добавил Сорокин. — Турнир задал новые стандарты на поле и вне стадионов. 217 поездов перевозили болельщиков между городами. Эти поезда получили жаргонное название "плюшки". Этимология мне непонятна, но это "плюшки". Wi-Fi на стадионах воспользовались 45 тысяч болельщиков, сделав полтора миллиона "селфи". Если учитывать количество переданной информации, это 3,5 терабайта информации".

Криштиану Роналду. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Роналду опубликовал первое фото своих новорожденных детей
Кроме разговора непосредственно о Кубке конфедераций, Инфантино коснулся главных околофутбольных новостей последних дней – рождения близнецов у форварда сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, из-за чего тот пропустит матч за третье место Кубка конфедераций, и свадьбы форварда "Барселоны" и национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

"Хочу поздравить Криштиану Роналду с близнецами, а Месси — со свадьбой. Это говорит о том, что Кубок конфедераций прошел с успехом", — заметил Инфантино.

Система VAR – будущее футбола

Джанни Инфантино и Виталий Мутко на пресс-конференции, посвященной окончанию Кубка конфедераций
© РИА Новости / Александр Вильф
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Система видеопомощи арбитрам – будущее футбола, заявил Инфантино
Одним из важных элементов Кубка конфедераций-2017 стало внедрение в качестве эксперимента системы видеопомощи арбитрам (VAR). Впервые на турнире к ней прибегли арбитры матча между сборными Португалии и Мексики (2:2) — в первом тайме был отменен гол португальцев из-за офсайда. Впоследствии VAR применялась на Кубке конфедераций крайне часто, но положительно оценивалась далеко не всеми: по одной из версий видеопомотр якобы негативно влияет на зрелищность игры. Тем не менее, ФИФА введение VAR только приветствовала.

"Получил смс-сообщение после одного из матчей Кубка конфедераций от арбитра: "Получаю удовольствие от игры, потому что теперь давление на меня оказывается меньше". Это говорит, что VAR — очень ценная вещь, — сказал журналистам глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. — Понимаем, что улучшать есть что. Арбитры приобретают опыт. Мы очень рады полученным результатам от использования VAR. Мы избегаем ошибок, которые после нескольких лет будут помнить все".

Как сообщил Инфантино, в матчах Кубка конфедераций VAR шесть раз помог избежать крупной судейской ошибки. "Если бы не было этой системы, турнир получился бы менее справедливым. Благодаря этому мы смогли добиться очень важного — крупных ошибок в футболе больше не будет. Видеопомощь арбитрам была успешно использована в России", — заявил президент ФИФА.

Президент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции, посвященной окончанию турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу. 1 июля 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мутко хочет на всех стадионах сохранить систему видеоповторов после ЧМ-2018
Мутко выразил желание, чтобы после ЧМ-2018 подобная система была задействована на всех стадионах в России. "Что касается видеофиксации, то мы ведем работу с ФИФА, если бы можно было, мы эту систему хотели бы оставить и она могла бы работать. Для этого нужно получить право на эксперимент в российском футболе. Мы готовы, такие обращения в ФИФА мы представили, и если такое решение нам будет дано, мы готовы как минимум на этих стадионах (Кубка конфедераций) плюс стадион "Краснодар" эти системы установить и попробовать в виде эксперимента поработать", — отметил вице-премьер.

"Если не получится, то после следующего сезона, после чемпионата мира уже на всех стадионах посмотреть бы эту систему, оставить, а не демонтировать, и работать уже в виде эксперимента или, если будет принято иное решение, что это будет обязательным на территории России", — добавил глава РФС.

Подводя итог, Инфантино окончательно развеял вопрос о применении VAR на постоянной основе в будущем: "Не вижу никаких преград для использования VAR. Люди хотят видеть больше справедливой игры, люди хотят, чтобы судьи получили помощь. VAR — это будущее нашего футбола".

Все допинг-пробы российских футболистов отрицательные 

Во время Кубка конфедераций вновь была поднята тема якобы использования допинга российскими футболистами. В среду глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию проблемы допинга в российском спорте Ричард Макларен заявил, что, возможно, существовала отдельная система для покрытия положительных допинг-проб в российском футболе, есть 155 проб российских футболистов, которые кажутся ему подозрительными и которые еще не прошли ретроспективный анализ WADA.

Офис Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале
© AFP 2017 / Marc Braibant
Долгая дорога в WADA. Спортивная изоляция России не удалась
Позже глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель призвал к тому, чтобы допинг-контроль на ЧМ-2018 проводился без участия Международной федерации футбола (ФИФА) и России. В свою очередь Мутко назвал эти слова "обывательщиной" и "непрофессионализмом", объяснив, что ФИФА и Россия и так не будут иметь отношения к допинг-тестированию. "Приезжает офицер, забирает пробу, садится на самолет и везет в Лозанну, Кельн и прочее, — говорит Мутко. – Объясните (ему), что у ФИФА нет лабораторий".

На пресс-конференции Инфантино отметил, что ФИФА сотрудничает с WADA по всем вопросам, и необходимые расследования идут. "Когда речь идет о допинге, а этот вопрос возникает регулярно, мы говорим: расследования идут. ФИФА работает вместе с WADA, чтобы проанализировать все факты Тесты, которые проводятся во время или вне соревнований ФИФА или УЕФА, не обрабатываются ни ФИФА, ни УЕФА, они обрабатываются лабораторией WADA в Швейцарии. Если результаты отрицательные, то больше нечего нам делать", — заявил Инфантино.

"Не знаю, сколько времени займут расследования, но есть факты, — добавил он. — А факты, когда мы говорим о футболе в России, вот в чем: все российские игроки и все игроки вообще, кто играл на чемпионате мира 2014 года, были проверены на допинг. Лабораториями, которые аккредитованы WADA. Пробы были взяты врачами, отправлены в Лозанну по всем 23 игрокам. Проверили россиян и доктора из УЕФА. Все были проверены не российскими врачами, профессионалами из других стран. И все пробы, сделанные россиянам не в России, дали отрицательные результаты. Никаких санкций не будет".

Здание штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе. Архивное фото
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
ФИФА не будет обвинять россиян из списка Макларена без доказательств
Мутко же в свою очередь добавил: "Что касается доклада Макларена и других докладов, то Россия отреагировала уже. Олимпийские игры проводит МОК, а не страна принимающая, и контроль устанавливается этой организацией".

"Все пробы после ОИ-2014 были забраны и увезены из России. Через несколько лет появляются какие-то доклады. Мы изучили доклад и приняли решение согласиться с тем, что наша антидопинговая система не сработала. Все выводы доклада мы проанализировали. В легкой атлетике, гребле, тяжелой атлетике мы провели революцию. Все работники РУСАДА были заменены", — объяснил журналистам вице-премьер РФ.

По словам Мутко, все российские спортсмены проходят допинг-контроль и продолжают выигрывать. "Российский спорт входит в элиту. Наши спортсмены, которые выступают под нейтральным флагом, постоянно тестируются. Маша Кучина выигрывает и проходит допинг-контроль. В РФ позиция жесткая: мы не для этого колоссальные деньги инвестируем в спорт, чтобы какую-то медалюшку отвоевать. Мы делаем все, чтобы молодежь занималась спортом. Принимать допинг — личный выбор человека, мы это не поощряем", — заключил он.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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Спорт
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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И.В.
Странно как-то.. Не рано ли итоги подбивать? Вдруг какое ЧП произойдет в воскресенье?
14:18
01.07.2017
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