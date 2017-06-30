МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Известный российский артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе примет участие в церемонии закрытии Кубка конфедераций по футболу, сообщается в пресс-релизе ФИФА.

Церемония закрытия состоится в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург" перед финальной встречей турнира между сборными Чили и Германии и начнется в 19:15 по московскому времени. Церемония расскажет о Санкт-Петербурге и предыдущих победителях Кубка конфедераций.

В релизе отмечается, что часы Петропавловской крепости станут центром действия – время будет запущено вспять, и зрители отправятся в далекое прошлое Северной Венеции, в 1897 год – эпоху расцвета русского балета. "Особая роль в этом эпизоде досталась ректору Академии русского балета имени Вагановой, российской и мировой звезде Николаю Цискаридзе", — говорится в сообщении.

В основу шоу положен принцип карнавального шествия, когда одно действие быстро сменяет другое. В шествии примут участие почти полторы тысячи человек – артисты, музыканты, танцоры из разных городов. Зрители увидят классические и современные танцы, пантомиму, элементы циркового представления, хип-хоп. Футбол также выйдет на сцену во время церемонии – в роли футболистов выступят огромные куклы, символизирующие сборные стран-победительниц предыдущих розыгрышей Кубка конфедераций.

Затем на поле появится не только сам трофей, но и его знаменитый обладатель – победитель Кубка конфедераций-1997, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо, который вынесет кубок на сцену. "Я очень рад вернуться на Кубок конфедераций. Но еще более важно приехать в Россию и увидеть, что все здесь на турнире отлично организовано. И поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что в следующем году ваша страна проведет великолепный чемпионат мира по футболу", — заявил Роналдо.

Кульминацией шоу станет финальная песня, посвященная всем участникам турнира и тем, кто помогал его провести. Ее исполнят российские артисты Полина Гагарина, Егор Крид и автор композиции DJ Smash.

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