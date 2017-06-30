МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Известный российский артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе примет участие в церемонии закрытии Кубка конфедераций по футболу, сообщается в пресс-релизе ФИФА.
В релизе отмечается, что часы Петропавловской крепости станут центром действия – время будет запущено вспять, и зрители отправятся в далекое прошлое Северной Венеции, в 1897 год – эпоху расцвета русского балета. "Особая роль в этом эпизоде досталась ректору Академии русского балета имени Вагановой, российской и мировой звезде Николаю Цискаридзе", — говорится в сообщении.
В основу шоу положен принцип карнавального шествия, когда одно действие быстро сменяет другое. В шествии примут участие почти полторы тысячи человек – артисты, музыканты, танцоры из разных городов. Зрители увидят классические и современные танцы, пантомиму, элементы циркового представления, хип-хоп. Футбол также выйдет на сцену во время церемонии – в роли футболистов выступят огромные куклы, символизирующие сборные стран-победительниц предыдущих розыгрышей Кубка конфедераций.
Кульминацией шоу станет финальная песня, посвященная всем участникам турнира и тем, кто помогал его провести. Ее исполнят российские артисты Полина Гагарина, Егор Крид и автор композиции DJ Smash.
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