Глава "Газпрома" объяснил критику нового стадиона "Зенита" завистью

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Критические замечания в адрес нового стадиона "Зенита" в Санкт-Петербурге могут быть вызваны завистью, считает председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Не нравится то, что завидуют. Завидуют новому стадиону", — сказал Миллер в пятницу на брифинге, отвечая на вопрос и том, что ему не нравится в арене на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

"Может быть, много критических моментов, которые мы видим и слышим в адрес стадиона, может быть продиктовано таким видением", — добавил он.

Вместимость арены на Крестовском острове на время проведения футбольного Кубка конфедераций-2017 составляет 57 тысяч 268 зрителей. Второго июля стадион примет финальный матч турнира, в котором встретятся команды Чили и Германии.