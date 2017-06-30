"Анжи" три месяца не платил зарплату игрокам Dota 2, проект закрыт

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Команда игроков Dota 2 "Кибер Анжи", сформированная 4 марта 2017 года на базе футбольного клуба "Анжи", прекращает свое существование из-за отсутствия зарплаты. Об этом сообщил руководитель "Кибер Анжи" Мурад Алиев на своей страничке во "ВКонтакте".

По словам менеджера, согласно контрактам, игроки должны были получать зарплату 10-го числа каждого месяца, однако в апреле деньги получил лишь один из пяти членов команды. До начала лета руководство клуба объясняло отсутствие окладов окончанием сезона чемпионата России по футболу и задержками в бухгалтерии, однако уже в июне в качестве причины были названы неудовлетворительные результаты. "В последующие дни мои звонки и сообщения руководству игнорировались. К сожалению, ребята остались без тренировочного лагеря, и мне их очень жаль. Уверен, что они выступили бы намного лучше, если бы находились вместе. На нас вместе с игроками просто наплевали и оставили в таком положении. На этой ноте проект "Кибер Анжи" закрывается", — написал Мурад.

На квалификациях к The International 7 команда "Кибер Анжи" заняла восьмое место и не смогла пройти в решающую стадию отборочного турнира.