В Петербурге пройдет международный футбольный турнир под девизом Gentelfan

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоится фанатский турнир "Футбол объединяет", приуроченный к Кубку Конфедераций. Игра пройдет под девизом Gentelfan, продвигающем идею гостеприимства для иностранных болельщиков в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В соревнованиях примут участие команды болельщиков из Италии, Кипра, Камеруна и России, также будут представлены сборные фанатов Латинской Америки, Африки и остального мира. Жеребьевка состоится 30 июня, а матчи пройдут 1 июля на стадионе "Динамо".

В качестве почетных гостей приглашены министр спорта Павел Колобков, генеральный директор РФС Александр Алаев, посол чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Алексей Смертин, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов.

Турнир организован Клубом болельщиков национальной сборной России RUSSIA UNITES при поддержке Российского футбольного союза, группы компаний "Открытый мир", мультиязычного центра поддержки болельщиков, спортивной компании Sportand.me и технического партнёра Main Division.

Акция Gentlefan продвигает идею гостеприимство по отношению к футбольным болельщикам из-за рубежа. Так, в марте 2017 года ростовчане перед матчем с "Манчестер Юнайтед" подарили английским фанатам теплые пледы.

Акция продолжилась на матче в Краснодаре, где пришедших поболеть за сборную Кот-д'Ивуар с национальной командой России угощали горячим чаем. Через несколько дней в Сочи девушки из волонтёрского центра встречали бельгийских болельщиков – "красно-чёрных дьяволов" — в костюмах ангелов и вручали им подушки в виде облака. В июне ученики столичной спортивной школы встретили чилийских болельщиков памятными майками и кепками.