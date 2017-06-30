ВЦИОМ: россияне считают наиболее вероятным победителем КК-2017 Португалию

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Почти четверть россиян считает, что на Кубке конфедераций в этом году победит Португалия, следует из результата опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. В нем участвуют восемь команд: шесть победителей континентальных чемпионатов, действующий чемпион мира (сборная Германии) и хозяйка турнира Россия. Таким образом, Южную Америку на турнире представляет вышедшая в финал команда Чили, а Европу – победитель Евро-2016 сборная Португалии.

Вопрос "Как Вы думаете, сборная какой страны победит в Кубке конфедераций?" задавали тем участникам опроса ВЦИОМ, которые ранее заявили, что смотрят трансляции турнира. 24% респондентов назвали наиболее вероятным победителем команду Португалии, 19% — сборную Германии, 6% — российскую национальную команду. Еще 2% опрошенных выбрали не участвующую в Кубке конфедераций сборную Бразилии, столько же отдали свой голос за не отобравшуюся на турнир команду Испании, еще 1% назвал США. 40% респондентов затруднились ответить.40% респондентов затруднились ответить.

Социологи также выяснили, что большинство российских зрителей (69%) обычно болеют за Россию. При этом 10% опрошенных сказали, что не поддерживают никакие сборные.

Опрос проводился 27-28 июня среди 1200 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.