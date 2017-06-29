Владислав Ларин завоевал серебро на чемпионате мира по тхэквондо

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Россиянин Владислав Ларин завоевал серебряную медаль в весовой категории до 87 кг на чемпионате мира по тхэквондо в южнокорейском Муджу.

В финале Ларин со счетом 9:11 проиграл немцу Александру Бахману. Бронзовые награды в этом весе достались южнокорейцу Кю-дон Ину и словенцу Ивану Трайковичу.

В весовой категории свыше 87 кг россиянин Роман Кузнецов в полуфинале проиграл британцу Магаме Чо (4:22), который затем в решающем поединке уступил Абдуле Иссуфу (4:9) из Нигера. Вторая бронза досталась габонцу Антуану Обаме.

В женских соревнованиях в весе до 73 кг первенствовала сербка Милица Мандич, в финале одолевшая южнокореянку Ох Хе Ри. Бронзовыми призерами стали мексиканка Мария Эспиноса и голландка Решми Оогинк.

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