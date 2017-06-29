Тимченко объяснил, почему Овечкин не может поехать на Олимпиаду в Пхенчхане

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Возможная реализация желания российского хоккеиста Александра Овечкина поехать на Олимпиаду в Южную Корею приведет к нарушению контракта, так что на данный момент его приезд невозможен, заявил председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.
"Что мы можем сделать с НХЛ? Это серьезные контракты, как их нарушить? На сегодняшний день это невозможно. Слова Овечкина — это его желание. Но это нарушение контракта", — сказал Тимченко журналистам.
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