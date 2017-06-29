В Федерации хоккея России назвали удовлетворительным выступление сборных

15:2229.06.2017
(обновлено: 15:24 29.06.2017)
10300
МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Оценка выступления хоккейных сборных России в минувшем сезоне удовлетворительная, в тренерских составах нет изменений, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
В четверг состоялось заседание правления ФХР. На чемпионате мира 2017 года сборная России стала бронзовым призером
.
"Оценка сборных — большинство команд завоевали медали, поэтому оценка удовлетворительная. В тренерских составах пока нет изменений, все готовятся в прежних составах", — сказал Третьяк журналистам.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>
Встреча со сборной Финляндии за бронзу чемпионата мира проходила в Кельне.
Открыл счет в матче Никита Гусев, на 28-й минуте он отметился дублем.
Кроме того, шайбы в копилку россиян принесли Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров.
В матче с финнами Валерий Ничушкин набрал свои первые очки на турнире, выполнив три голевые передачи.
Игроки сборной России Вадим Щипачев (слева) и Евгений Дадонов.
Вратарь сборной Финляндии Йоонас Корписало пропустил первую шайбу на седьмой минуте первого периода.
Еще три шайбы финны пропустили во втором периоде.
В конце второго периода сборная Суоми воспрянула духом и отыграла одну шайбу.
Еще две шайбы финны забили в начале третьего периода.
У финской сборной отметились Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.
Вратарь сборной России Андрей Василевский.
Однако подопечные Олега Знарка смогли собраться.
На 48-й минуте Никита Кучеров забил пятую шайбу.
Таким образом, сборная России стала бронзовым призером второй раз подряд.