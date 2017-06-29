В Федерации хоккея России назвали удовлетворительным выступление сборных

Игроки сборной России на чемпионате мира по хоккею. Архивное фото

Игроки сборной России на чемпионате мира по хоккею. Архивное фото

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Оценка выступления хоккейных сборных России в минувшем сезоне удовлетворительная, в тренерских составах нет изменений, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В четверг состоялось заседание правления ФХР. На чемпионате мира 2017 года сборная России стала бронзовым призером

"Оценка сборных — большинство команд завоевали медали, поэтому оценка удовлетворительная. В тренерских составах пока нет изменений, все готовятся в прежних составах", — сказал Третьяк журналистам.

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