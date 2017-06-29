МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Десятки чилийских болельщиков устроили гуляния по центру Москвы после победы в полуфинале футбольного Кубка конфедераций над сборной Португалии в серии пенальти, передает корреспондент РИА Новости.
Около девяти часов вечера по московскому времени в барах в районе Лубянки и Красной площади начали собираться группы футбольных болельщиков, чтобы посмотреть трансляцию матча между сборными Чили и Португалии. Среди любителей футбола выделялись чилийцы: их было легко узнать по красным футболкам, флагам Чили и шарфам с символикой, а также, конечно, по разговорам на испанском языке.
"Тут есть студенты, бизнесмены, дипломаты. Есть бармен и учитель сальсы — в общем, все слои общества, но сегодня различия между нами не важны, потому что все мы чилийцы", — сказал болельщик. Его друг, прилетевший из Латинской Америки специально на кубок, отметил, что гостям очень приятно, что в далекой России у них нашлось столько земляков.
"Сегодня важный матч, потому что с Португалией у нас давние счеты, да и решается вопрос выхода в финал. Мы не можем такое пропустить", — добавил любитель футбола.
Чилийцы очень эмоционально переживали за все перипетии матча: скандировали, свистели и даже плакали. Остальные же посетители с интересом смотрели на гостей из другого полушария и даже снимали их на смартфоны.
"Я болела за Португалию, потому что мне давно нравятся ее футболисты, но на чилийских болельщиков приятно было смотреть — видно, как они переживают за свою команду. Я даже представить не могла, что в Москве столько чилийцев", — сказала РИА Новости одна из посетительниц.
"Теперь будем болеть за нашу команду в финале кубка. Постараюсь попасть на стадион", — сказал РИА Новости чилийский болельщик.
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