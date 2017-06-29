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Спорт

В Москве чилийские болельщики празднуют победу над сборной Португалии

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (240)
03:3229.06.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкБолельщики сборной Чили перед началом матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалия и Чили. 28 июня 2017Болельщики сборной Чили перед началом матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалия и Чили. 28 июня 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Десятки чилийских болельщиков устроили гуляния по центру Москвы после победы в полуфинале футбольного Кубка конфедераций над сборной Португалии в серии пенальти, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Португалия - Чили
© РИА Новости / Владимир Песня
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Чилийцы по пенальти обыграли Португалию и вышли в финал Кубка конфедераций
Португальцы в среду на "Казань Арене" в полуфинале турнира уступили сборной Чили в серии послематчевых пенальти со счетом 0:3. Основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0.

Около девяти часов вечера по московскому времени в барах в районе Лубянки и Красной площади начали собираться группы футбольных болельщиков, чтобы посмотреть трансляцию матча между сборными Чили и Португалии. Среди любителей футбола выделялись чилийцы: их было легко узнать по красным футболкам, флагам Чили и шарфам с символикой, а также, конечно, по разговорам на испанском языке.

Болельщики сборной Чили во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Чили
© РИА Новости / Александр Вильф
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Полуфинальный матч КК Португалия – Чили посетили 40 855 зрителей
Сам матч проходил в Казани, а в Москве собрались те, кто не смог поехать в столицу Татарстана — чилийская диаспора Москвы, их друзья и болельщики из самого Чили, у которых не оказалось билета на важную игру, пояснил РИА Новости один из фанатов. Всего в местных барах собралось несколько десятков чилийцев.

"Тут есть студенты, бизнесмены, дипломаты. Есть бармен и учитель сальсы — в общем, все слои общества, но сегодня различия между нами не важны, потому что все мы чилийцы", — сказал болельщик. Его друг, прилетевший из Латинской Америки специально на кубок, отметил, что гостям очень приятно, что в далекой России у них нашлось столько земляков.

"Сегодня важный матч, потому что с Португалией у нас давние счеты, да и решается вопрос выхода в финал. Мы не можем такое пропустить", — добавил любитель футбола.

Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Португалия – Чили
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Четвертая замена впервые была произведена в матче Кубка конфедераций
Район Красной площади и улицы Никольской же был выбран по нескольким причинам — во-первых, здесь любят гулять все туристы, в том числе и болельщики, и еще в начале кубка им приглянулись пара местных спорт-баров. Кроме того, Красная площадь вызывает приятные ассоциации у чилийцев, потому что она одного цвета с цветами сборной Чили. Наконец, именно тут расположено несколько латиноамериканских клубов — например, здесь есть кубинский бар, популярный среди танцоров латино, сальсы и бачаты. Все, кто не смог поместиться в кубинский клуб, отправились в соседние бары — благо, что трансляция была включена во всех заведениях.

Чилийцы очень эмоционально переживали за все перипетии матча: скандировали, свистели и даже плакали. Остальные же посетители с интересом смотрели на гостей из другого полушария и даже снимали их на смартфоны.

"Я болела за Португалию, потому что мне давно нравятся ее футболисты, но на чилийских болельщиков приятно было смотреть — видно, как они переживают за свою команду. Я даже представить не могла, что в Москве столько чилийцев", — сказала РИА Новости одна из посетительниц.

Криштиану Роналду (Португалия) и Гонсало Хара (Чили) во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Казань поблагодарила сборные Чили и Португалии за игру на КК-2017
Своей кульминации переживания чилийцев достигли к концу матча: его основное время и даже два дополнительных тайма закончились нулевой ничьей, и были назначены пенальти. Чилийцы очень эмоционально переживали каждый удар по воротам. Когда же стало ясно, что Чили победила, спортбар взорвался криками болельщиков. После победы чилийцы хлынули на улицу — гулять по Красной площади и окрестностям. Они скандировали "Победа! Победа!" и "Да здравствует Чили!" и делились своей радостью со случайными прохожими, размахивая флагами и шарфами.

"Теперь будем болеть за нашу команду в финале кубка. Постараюсь попасть на стадион", — сказал РИА Новости чилийский болельщик.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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