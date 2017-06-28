Четвертая замена впервые была произведена в матче Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 28 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Сборная Португалии по футболу в дополнительное время полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Чили произвела четвертую замену, этот случай стал первым на турнире.

Матч сборных Португалии и Чили проходит в эти минуты на "Казань Арене". Основное время и первый дополнительный тайм завершились со счетом 0:0. На 116-й минуте встречи Желсон Мартинш сменил Андре Гомеса. Ранее ФИФА заявляла о тестировании на Кубке конфедераций в России возможности четвертой замены в дополнительное время.

В мае УЕФА принял решение протестировать правило четвертой замены в дополнительное время на финальных турнирах чемпионата Европы 2016 и 2017 годов среди юношей до 19 лет, чемпионата Европы 2016 и 2017 годов среди девушек до 19 лет, а также молодежного чемпионата Европы-2017 в Польше.