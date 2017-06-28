Полуфинальный матч КК Португалия – Чили посетили 40 855 зрителей

Болельщики сборной Чили во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Чили

Болельщики сборной Чили во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Чили

КАЗАНЬ, 28 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Полуфинальный матч Кубка конфедераций-2017 между сборными Португалии и Чили в Казани посетили 40 855 зрителей, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча между португальцами и чилийцами проходит в среду на "Казань Арене", после первого тайма счет равный — 0:0.

Рекорд посещаемости "Казань Арены" был установлен 5 ноября 2015 года на матче Лиги Европы между местным "Рубином" и английским "Ливерпулем", когда на трибунах собрались 41 585 зрителей. На матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики (1:2), состоявшийся 24 июня, этот рекорд был повторен.