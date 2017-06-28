Казань поблагодарила сборные Чили и Португалии за игру на КК-2017

Криштиану Роналду (Португалия) и Гонсало Хара (Чили) во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017

Криштиану Роналду (Португалия) и Гонсало Хара (Чили) во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017

КАЗАНЬ, 28 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Казань поблагодарила футболистов сборных Чили и Португалии за выступление на Кубке конфедераций большим баннером перед полуфинальным матчем турнира.

Сборные Чили и Португалии в эти минуты борются за путевку в финал Кубка конфедераций на "Казань Арене". Эта игра — последняя для города на этом турнире. Идет первый тайм, счет не открыт.

На центральной трибуне арены перед игрой был вывешен большой баннер со словами "Казань благодарит всех за великолепный футбольный праздник. Надеемся еще увидеть вас".

Перед матчем зрителям показали видеообращения игроков команд Артуро Видаля и Криштиану Роналду, которые говорили о недопустимости дискриминации в футболе.

Казань в 2018 году примет шесть матчей чемпионата мира по футболу.