Роналду и Алексис Санчес выйдут на поле с первых минут в матче полуфинала

КАЗАНЬ, 28 июн — Р-Спорт. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающий команды Чили Алексис Санчес выйдут на поле с первых минут в полуфинальном матче Кубка конфедераций-2017, который проходит в России, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча сборных Португалии и Чили пройдет в среду на поле "Казань Арены" в столице Татарстана и начнется в 21:00 по московскому времени.
Полностью стартовый состав сборной Португалии выглядит следующим образом: Руй Патрисиу (вратарь), Бруну Алвеш, Жозе Фонте, Вильям Карвалью, Андре Гомеш, Бернарду Силва, Элизеу, Криштиану Роналду, Андре Силва, Седрик Соареш, Адриен Силва.
Чилийцы выйдут на встречу в следующем сочетании игроков: Клаудио Браво (вратарь), Маурисио Исла, Гари Медель, Гонсало Хара, Жан Босежур, Артуро Видаль, Чарлес Арангис, Алексис Санчес, Марсело Диас, Эдуардо Варгас, Пабло Эрнандес.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>