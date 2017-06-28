Роналду и Алексис Санчес выйдут на поле с первых минут в матче полуфинала

Криштиану Роналду на тренировке сборной Португалии перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу против сборной России

Криштиану Роналду на тренировке сборной Португалии перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу против сборной России

КАЗАНЬ, 28 июн — Р-Спорт. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающий команды Чили Алексис Санчес выйдут на поле с первых минут в полуфинальном матче Кубка конфедераций-2017, который проходит в России, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча сборных Португалии и Чили пройдет в среду на поле "Казань Арены" в столице Татарстана и начнется в 21:00 по московскому времени.

Полностью стартовый состав сборной Португалии выглядит следующим образом: Руй Патрисиу (вратарь), Бруну Алвеш, Жозе Фонте, Вильям Карвалью, Андре Гомеш, Бернарду Силва, Элизеу, Криштиану Роналду, Андре Силва, Седрик Соареш, Адриен Силва.

Чилийцы выйдут на встречу в следующем сочетании игроков: Клаудио Браво (вратарь), Маурисио Исла, Гари Медель, Гонсало Хара, Жан Босежур, Артуро Видаль, Чарлес Арангис, Алексис Санчес, Марсело Диас, Эдуардо Варгас, Пабло Эрнандес.