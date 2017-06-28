Футболисты сборной Германии тренируются в полном составе перед полуфиналом

Игроки сборной Германии на тренировке перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу против сборной Мексики. 28 июня 2017

Игроки сборной Германии на тренировке перед матчем Кубка конфедераций-2017 по футболу против сборной Мексики. 28 июня 2017

СОЧИ, 29 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты сборной Германии в среду накануне полуфинального матча Кубка конфедераций проводят занятие в полном составе на тренировочном поле "Парк Арена" в Сочи.

Сборная Германии в четверг в Сочи проведет полуфинальный матч Кубка конфедераций с командой Мексики. Встреча пройдет на стадионе "Фишт" и начнется в 21:00 мск.

Накануне матча с мексиканцами сборная Германии проводит предыгровую тренировку на поле "Парк Арена" вблизи стадиона "Фишт", 15 минут из которой открыто для прессы. В общей группе занимается 21 футболист – все игроки, находящиеся в расположении "Бундесманшафт" с начала турнира.