Футболисты сборной Мексики тренируются в полном составе перед полуфиналом

СОЧИ, 28 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Футболисты сборной Мексики в полном составе проводят тренировку перед полуфинальным матчем Кубка конфедераций 2017 года с командой Германии.

Полуфинальная игра между сборными Мексики и Германии состоится 29 июня в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 21:00 мск.

Тренировка мексиканской команды проходит на стадионе "Адлер-2". Команда под руководством Хуана Карлоса Осорио занималась без защитников Карлоса Сальседо и Диего Рейеса, которые травмировались ранее.

Тренировка началась с опозданием на час. Причиной стало решение главного тренера команды Осорио провести с игроками сначала теоретическое занятие, а уже после него футболисты вышли поле.