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В СБ России раскритиковали Запад за саботаж инициатив по информбезопасности

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18:0128.06.2017
(обновлено: 18:04 28.06.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкИнформационные технологии. Архивное фотоИнформационные технологии. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн — РИА Новости. Западные страны много лет саботируют российские инициативы о создании международной системы информационной безопасности, растрачивая в спорах и дискуссиях время, которым пользуются преступники и террористы, заявил замсекретаря Совета Безопасности РФ Олег Храмов.

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Выступая на конференции по кибербезопасности в Израиля, он перечислил многочисленные предложения, с которыми выступала Россия, начиная с проекта резолюции Генассамблеи ООН 1998 года. "Россия уже тогда призывала объединить усилия для противодействия использованию информационных технологий в противоправных, военно-политических, террористических и иных преступных целях — так называемая триада угроз. Этот призыв не был услышан", — сказал он в ходе одной из дискуссий форума.

"Наши подходы подверглись критике со стороны ряда ведущих западных государств. Позволю себе сказать, что эксперты и политики утонули в многолетних бесплодных дискуссиях, в которых объективность оценки ситуации подменялась идеологическими установками. За этими баталиями было потеряно главное — время", — констатировал Храмов.

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Бездействие, по его словам, только играло на руку террористам, экстремистам, преступному сообществу, методы, способы и средства деятельности которых становились все масштабнее и изощреннее.

"Только спустя 12 лет, в 2010 году, в докладе группы правительственных экспертов ООН по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности была зафиксирована упомянутая триада угроз. Мы полагали, что единое понимание проблемы станет отправной точкой в поступательном движении на пути формирования системы международной информационной безопасности", — сказал Храмов.

"Очевидно, что построение такой системы — единственный адекватный ответ нарастающим вызовам и угрозам в информационной сфере", — добавил он.

В попытке перенести свое видение с экспертных площадок в международно правовое пространство члены Шанхайской организации сотрудничества, куда входит и Россия, в 2011 году представили на Генассамблее ООН проект правил поведения в области обеспечения международной информационной безопасности. "Но данная инициатива не была поддержана западными партнерами. Вновь было потеряно время, которое, как известно, — деньги", — посетовал Храмов.

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Он напомнил, что последней по времени инициативой стало предложение РФ и ее партнеров "выработать в 2016-2017 годах в рамках группы правительственных экспертов ООН доклад, основу которого составили бы правила ответственного поведения государств в информационном пространстве в контексте информационной безопасности". "Результатом работы этой группы могло бы стать внесение предложения о принятии Генассамблей ООН резолюции, закрепляющей эти правила. Это основополагающий момент с точки зрения международно правового регулирования этого вопроса", — сказал Храмов.

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