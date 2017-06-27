Нестор Питана назначен арбитром на матч полуфинала КК Германия - Мексика

Главный судья Нестор Питана, игроки сборной Португалии Андре Гомеш и Пепе во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики

Главный судья Нестор Питана, игроки сборной Португалии Андре Гомеш и Пепе во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Бригада арбитров из Аргентины во главе с Нестором Питаной назначена на матч 1/2 финала Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Полуфинальная игра состоится 29 июня в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 21:00 мск. Помогать главному арбитру будут Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Резервным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки. Рефери-видеоассистентами будут бразилец Сандро Риччи, итальянец Эленито Ди Либераторе и португалец Артур Диас.

В другом полуфинале, который пройдет 28 июня на поле "Казань Арены", встретятся сборные Португалии и Чили.