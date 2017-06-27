Сантуш: португальские футболисты готовы биться с чилийцами на поле

КАЗАНЬ, 27 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты сборной Чили всегда играют жестко и агрессивно, но португальцы не уступят им в готовности биться на поле, заявил главный тренер Фернанду Сантуш.

Полуфинальная встреча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили пройдет 28 июня на "Казань Арене".

"В составе команды Чили настоящие бойцы, они всегда играют агрессивно. Но в нашей крови тоже есть готовность биться на поле. Мы наравне с соперниками, мы не уступим им в этом. Против чилийцев всегда нелегко играть. Эта команда способна быстро поменять тактику и адаптироваться под любого соперника. Нужно быть готовыми к этому. У чилийцев много сильных игроков, а не только Алексис Санчес и Артуро Видаль", — сказал Сантуш журналистам.

Главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци в свое время играл у Сантуша, когда тот тренировал "Порту".

"Я с удовольствием работал с Пицци в "Порту". Правда, недолго, так как он получил травму и перенес операцию. Он был профессионалом, джентльменом на поле. Мы много общались на тему футбола. Я знал, что его ждет будущее в футболе. Мне приятно с ним встречаться. Он очень хороший человек и выдающаяся личность", — добавил тренер португальцев.